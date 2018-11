Amnesty International hat schwere Vorwürfe gegen Saudi-Arabien erhoben.

Unter Berufung auf Zeugenaussagen heißt es, im Mai verhaftete Menschenrechtsaktivisten seien in Verhören gefoltert und sexuell belästigt worden. Die Aktivisten würden im Gefängnis von Dhahban am Roten Meer festgehalten. Sollten sich die Berichte bestätigen, würde dies zeigen, dass es nur ein paar Wochen nach der skrupellosen Ermordung von Jamal Khashoggi weitere ungeheuerliche Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien gebe, sagte die Amnesty-Recherchedirektorin für den Nahen Osten, Maalouf. Die Behörden in Riad äußerten sich bisher nicht zu den Vorwürfen.