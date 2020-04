Die Zahl der Hinrichtungen weltweit ist nach Angaben von Amnesty International auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren.

Wie aus einem Bericht der Organisation hervorgeht, wurden 2019 insgesamt 657 Fälle in 20 Ländern dokumentiert - ein Rückgang von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Weiter hieß es, die meisten Hinrichtungen habe es in China, im Iran, in Saudi-Arabien sowie im Irak gegeben.