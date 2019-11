Amnesty International hat die Bundesregierung aufgefordert, jegliche militärische Zusammenarbeit mit China zu stoppen.

Zur Begründung verwies der Rüstungsexperte John auf das Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Vor diesem Hintergrund sei es überaus fragwürdig, dass die Bundeswehr der chinesischen Armee Ausbildungshilfe leisten wolle, sagte er der "Bild am Sonntag".



Der Zeitung liegt ein als geheim eingestufter Bericht der Bundeswehr vor. Darin werden 62 Länder aufgelistet, die von Schulungen unter anderem in den Bereichen Logistik und Öffentlichkeitsarbeit profitieren sollen. Aus China sind demnach elf Soldaten dabei.



Das Verteidigungsministerium bestätigte, dass Soldaten der Volksrepublik regelmäßig an Ausbildungsmaßnahmen der Bundeswehr teilnehmen. Ziel sei es, demokratische Wertvorstellungen zu übermitteln.