Ein Jahr nach dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Nawalny kritisiert Amnesty International eine anhaltende Straffreiheit für die Verantwortlichen.

In einer Mitteilung der Menschenrechtsorganisation heißt es, die örtlichen Behörden verweigerten offensichtlich die Aufklärung des Attentats. Stattdessen sei Nawalny in Russland unter Bedingungen inhaftiert, die ihn fast umgebracht hätten. Zugleich laufe gegen seine Unterstützer eine unerbittliche Repressionskampagne. Amnesty International betonte, bei Nawalny handele es sich um einen gewaltlosen, politischen Gefangenen.



Im August des vergangenen Jahres war auf den Kreml-Kritiker ein Anschlag mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe verübt worden, den er nur knapp überlebte. Nach langer Behandlung in Deutschland kehrte Nawalny nach Russland zurück, wurde umgehend festgenommen und später zu einer Haftstrafe in einem Straflager verurteilt.

