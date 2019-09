Amnesty International hat seine Vorwürfe gegen Katar wegen schlechter Arbeitsbedingungen erneuert.

In dem Emirat am Persischen Golf wird die Fußball-WM 2022 ausgetragen. Amnesty erklärte, trotz aller Reform-Versprechungen bleibe Katar ein Paradies für skrupellose Arbeitgeber. In einem Bericht dokumentiert die Menschenrechtsorganisation die Lage von hunderten Beschäftigten dreier Unternehmen in der Bau- und Reinigungsbranche, die monatelang nicht bezahlt wurden.



Nach internationalen Protesten an den Bedingungen für ausländische Arbeiter hatte Katar 2017 Verbesserungen versprochen.