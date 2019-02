Die Europäische Union hat nach Auffassung von Amnesty International durch das Gipfeltreffen mit der Arabischen Liga ein falsches Signal gesetzt.

Angesichts massiver und systematischer Menschenrechtsverletzungen sei es fatal, eine vertiefte Kooperation zu vereinbaren, erklärte der Generalsekretär von Amnesty Deutschland, Beeko, in Berlin. Angriffe auf die Zivilgesellschaft dürften durch die EU nicht legitimiert werden.



Der Ägyptische Präsident al-Sisi hatte bei der Abschlusspressekonferenz des Gipfeltreffens in Scharm el Scheich behauptet, über das Thema Menschenrechte sei überhaupt nicht gesprochen worden. EU-Kommissionspräsident Juncker wies diese Darstellung zurück.



Die Europäische Union und die Arabische Liga verständigten sich in Ägypten auf eine engere Zusammenarbeit. In der Abschlusserklärung des Gipfeltreffens erklärten beide Seiten, man wolle die bereits existierende strategische Partnerschaft vertiefen.



Bundeskanzlerin Merkel betonte, die Schicksale der EU und der Arabischen Liga seien miteinander verbunden. Besonders deutlich werde dies bei Themen wie Flucht, Migration oder islamistischer Terrorismus.