Nach neuen Morden an Frauen in Mexiko hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ein entschlossenes Vorgehen gegen die sogenannten Femizide in dem Land gefordert.

Es brauche nun Taten statt Worte, sagte die Amnesty-Regionaldirektorin Guevara-Rosas der Deutschen Presse-Agentur. Nötig sei eine ausdifferenzierte Politik, die auch etwas gegen die Gründe für die Gewalt tue.



Mexiko war in der vergangenen Woche von den Morden an einem siebenjährigen Mädchen und einer jungen Frau erschüttert worden. Das Mädchen war nach der Schule entführt und missbraucht worden. Inzwischen wurden zwei Verdächtige festgenommen. Die Frau war nach einem Streit von ihrem Partner erstochen worden. Die Taten haben die gesellschaftliche Debatte in Mexiko über die ausufernde Gewalt gegen Frauen neu angefacht. Feministinnen und Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung von Präsident López Obrador vor, das Problem nicht ernst genug zu nehmen.

Proteste gegen Gewalt an Frauen und gegen Boulevardblätter

Erst am Wochenende hatten in Mexiko Aktivistinnen gegen Gewalt an Frauen protestiert und den Nationalpalast in der Hauptstadt mit Parolen besprüht. Die Frauen protestierten auch gegen die Berichterstattung einiger Medien.Boulevardblätter, die insbesondere über Gewalttaten berichten, veröffentlichen auch oftmals Fotos von Leichen. Frauenverbände riefen deshalb zu Protesten vor den Verlagshäusern von „La Prensa“und „Pásala“auf.



In Mexiko werden jeden Tag im Durchschnitt zehn Frauen umgebracht. Allein im Jahr 2018 gab es mehr als 3.700 weibliche Mordopfer, der höchste Stand seit drei Jahrzehnten. Fast die Hälfte der Morde an Frauen wird in Mexiko von Lebensgefährten, Ehemännern oder Ex-Partnern verübt.