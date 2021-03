Amnesty International hat den Fußball-Weltverband FIFA aufgerufen, WM-Gastgeber Katar zu einer Verbesserung der Lage von Arbeitsmigranten zu drängen.

Nach wie vor würden dort tausende Menschen ausgebeutet und missbraucht, erklärte die Menschenrechtsorganisation in Berlin. Die FIFA trage die Verantwortung für alle Schäden, die Beschäftigte im Rahmen der bisherigen WM-Projekte erlitten hätten. Der Fußball-Weltverband müsse seinen Einfluss auf das Emirat geltend machen, versprochene Reformen unverzüglich umzusetzen.



In dieser Woche beginnen in Europa die Qualifikationsspiele zur WM 2022 in Katar.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.