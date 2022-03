Amnesty International: Frauenrechte haben sich deutlich verschlechtert (Archivbild). (dpa / Sebastian Kahnert)

In einer am Internationalen Frauentag veröffentlichten Mitteilung heißt es, die Krisen der Welt hätten keine gleichmäßigen oder gerechten Auswirkungen. Die überproportionalen Folgen für die Rechte von Frauen und Mädchen seien gut belegt, auch wenn sie noch immer vernachlässigt oder sogar ignoriert würden.

Als besonders einschneidendes Beispiel nennt Amnesty International die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Frauen und Mädchen behandle man dort nun als Bürgerinnen zweiter Klasse, denen etwa das Recht auf Bildung entzogen werde. Auch die Corona-Pandemie habe sich negativ ausgewirkt, etwa indem die Fälle von häuslicher Gewalt angestiegen seien. Weitere Verschlechterungen habe es zum Beispiel in den USA mit Blick auf das Recht auf Abreibung gegeben.

