Amnesty International hat die Bundesregierung aufgefordert, die Klimakrise auch als Menschenrechtskrise anzuerkennen.

Der Klimawandel verstärke Ungleichheiten und Diskriminierungen und treffe einkommensschwache Staaten sowie Menschen am Rand der Gesellschaft besonders hart, erklärte der Generalsekretär der Menschenrechtsorganisation, Beeko. Als Mitverursacher der Erderwärmung müsse sich Deutschland bei der am Sonntag beginnenden Weltklimakonferenz in Glasgow deshalb für eine menschenrechtsbasierte Politik einsetzen, die sich am 1,5-Grad-Ziel orientiere. Besonders betroffene Länder müssten finanziell stärker unterstützt werden - sei es, um sich anzupassen zu können oder um Klimafolgeschäden zu kompensieren.

