Bei der Abwehr der russischen Invasion errichteten die Ukrainer Militärbasen in besiedelten Wohngebieten - darunter auch Schulen und Krankenhäuser - und bedienten dort Waffensysteme, hieß es in einem Bericht der Organisation. Das Kriegsrecht verlange von Konfliktparteien, militärische Objekte so weit entfernt wie möglich von zivilen Einrichtungen zu platzieren. Amnesty betonte aber auch, die ukrainischen Verstöße rechtfertigten in keiner Weise die vielen wahllosen Schläge des russischen Militärs mit zivilen Opfern.

Während der Bericht in vielen kremltreuen russischen Medien ausführlich thematisiert wurde, zeigte sich Kiew empört. Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak warf Amnesty eine Beteiligung an einer russischen Propaganda-Kampagne vor, mit der die westlichen Waffenlieferungen gestoppt werden sollten. Die einzige Gefahr für Ukrainer sei die russische Armee.

