Amnesty International verurteilt die Kontrollen der Kopftuchpflicht im Iran (Symbolbild). (picture alliance / dpa / Arne Immanuel Bänsch)

Die Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation, Callamard, sprach von einer Massenüberwachung, mit der unverschleierte Frauen in ihren Autos und in Fußgängerzonen identifiziert würden. Seit Mitte April seien mehr als eine Million Iranerinnen durch die Polizei per SMS verwarnt worden, nachdem Kameras sie ohne Kopftuch erfasst hätten. Ermittelt werde die Identität der Frauen durch die Autokennzeichen. Bei mehrfachen Verstößen droht die Festsetzung des jeweiligen Fahrzeugs. Im Iran wachen so genannte Sittenwächter über die Einhaltung der islamischen Kleidungsregeln.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.