Amnesty International hat den Iran aufgefordert, die Massenhinrichtungen von Gefangenen vor 30 Jahren aufzuklären.

In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt es, die Regierung weigere sich, die Massaker anzuerkennen und den Familien mitzuteilen, wann, warum und wie ihre Angehörigen getötet worden seien. In mehr als 30 Städten seien 1988 mindestens 5.000 Gefangene nach kurzer Anhörung durch eine Todeskommission hingerichtet worden. In der Stadt Dezful sei damals auch der heutige Justizminister Avaei in die Vorfälle verstrickt gewesen.



Die Mehrheit der Hingerichteten waren Mitglieder der Volksmudschaheddin, einer radikalen Oppositionsgruppe. Sie hatte kurz dem Ende des Iran-Irak-Krieges vom Irak aus einen Angriff auf den Iran gestartet.