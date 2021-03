Neue Generalsekretärin von Amnesty International ist die französische Menschenrechtsexpertin Callamard.

Die Organisation teilte in London mit, Callamard übernehme den Posten in einer Zeit, in der die Menschenrechte in nie dagewesener Weise unter Druck stünden. Callamard war bisher UNO-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche oder willkürliche Hinrichtungen. Sie hatte unter anderem den Mord an dem Journalisten Khashoggi untersucht. Dieser war im Oktober 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. Die Tat löste weltweit Empörung aus.

