30 Jahre nach der Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens gibt es in China nach Angaben von Amnesty International weiterhin schwere Menschenrechtsverletzungen.

In den vergangenen Jahren habe sich die Menschenrechtslage sogar massiv verschlechtert, sagte ein Amnesty-Sprecher in Berlin. Statt Panzern setze die Regierung in Peking inzwischen andere Mittel der Repression ein. So gebe es weder im analogen noch im digitalen Raum Meinungs- oder Pressefreiheit. Besonders eklatant ist demnach die Unterdrückung der Minderheiten der Uiguren und der Kasachen.



Nach Informationen von Human Rights Watch wurden vor dem Jahrestag zahlreiche chinesische Aktivisten und Angehörige unter Hausarrest gestellt. Zudem soll es Festnahmen gegeben haben.



Das chinesische Militär war in der Nacht auf den 4. Juni 1989 in Peking mit Panzern gegen protestierende Studenten vorgegangen. Menschenrechtsorganisationen sprechen von hunderten, vielleicht sogar tausenden Toten.