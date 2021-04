Die weltweite Menschenrechtslage hat sich nach Auffassung von Amnesty International im Zuge der Coronakrise deutlich verschlechtert. Die Krise sei für staatliche Repression missbraucht worden. Zudem gibt es Kritik an den reichen Ländern und deren mangelnder Solidarität in der Pandemie. Im Kapitel zu Deutschland werden rechte Aktivitäten der Polizei und von Sicherheitskräften hervorgehoben.

In vielen Regionen habe die Pandemie Ungleichheit, Diskriminierung und Unterdrückung verstärkt, erklärte die Organisation anlässlich der Veröffentlichung ihres Jahresberichts. Die Krise sei von zahlreichen Staaten missbraucht worden, um Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit weiter einzuschränken.

Kritik an "Verlogenheit und Egoismus" der reichen Länder

Amnesty übt scharfe Kritik an den reichen Ländern im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Sie habe "die Mittelmäßigkeit und Verlogenheit, den Egoismus und den Betrug unter den Machthabenden dieser Welt verstärkt", schreibt Amnesty-Generalsekretärin Agnès Callamard im Vorwort.



Der Bericht hebt besonders die Benachteiligung ärmerer Länder bei der Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus hervor. Die für eine gerechte Versorgung gegründete Covax-Initiative der Weltgesundheitsorganisation sei von Russland, den USA und anderen Ländern unterminiert worden. Auch hätten mehr als 90 Länder Exportbeschränkungen für medizinisches Gerät, Schutzausrüstung, Arznei- und Nahrungsmittel verhängt. Die Welt sei derzeit unfähig, bei einem globalen Ereignis mit großen Auswirkungen effektiv und gerecht zusammenzuarbeiten.



Laut Bericht sind die Misstände in diesen Bereichen besonders groß:

Gesundheitswesen

Beschäftigte würden nicht ausreichend vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt. Es sei bezeichnend, dass statistisch betrachtet im Jahr 2020 alle 30 Minuten eine im Gesundheitswesen arbeitende Person mit Covid-19 gestorben sei, sagt Amnesty-Deutschlandchef Markus Beeko. Zudem hätten in 42 der untersuchten 149 Länder staatliche Stellen Gesundheitspersonal im Zusammenhang mit der Pandemie drangsaliert und eingeschüchtert.

Flucht und Migration

In 42 Staaten habe es Berichte über Abschiebungen von Geflüchteten und Migranten in Länder gegeben, in denen ihnen Menschenrechtsverletzungen drohten. Zudem fehlte es oft an der Grundversorgung.

Repression

Gewalt in politischen Konflikten habe ebenso zugenommen wie Einschränkungen von Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit. Kritiker der Corona-Politik ihrer Regierungen seien vielerorts gezielt verfolgt und unterdrückt worden. Die Gesundheitskrise sei dazu missbraucht worden.

Diskriminierung

In vielen Regionen sei ein erheblicher Anstieg der häuslichen Gewalt festgestellt worden. Hilfsangebote für Frauen und LGBTI-Menschen seien in der Pandemie nicht verfügbar gewesen. In mindestens 24 Länder dokumentierte Amnesty "glaubwürdige Vorwürfe", dass Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität festgenommen worden seien - ein Anstieg von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Im Kapitel zu Deutschland im Amnesty-Bericht werden unter anderem rechte Aktivitäten bei der Polizei und anderen Sicherheitskräften kritisiert. Unabhängige Beschwerdestellen auf Bundes- oder Landesebene fehlten. Der Rechtsstaat weise ausgerechnet dort Lücken auf, wo es um Transparenz gehe, hebt Amnesty hervor. Zudem bleibe in Deutschland die Bekämpfung rassistischer Gewalt vorrangig.



Die Organisation fand aber auch lobende Worte für die Bundesrepublik. Sie hob hervor, dass in Deutschland der weltweit erste Strafprozess wegen mutmaßlicher Staatsfolter in Syrien mit anschließender Verurteilung stattfand. Von Deutschland sei ein unübersehbares Signal nach Syrien und in die Welt gegangen: Die internationale Gemeinschaft ziehe diejenigen zur Verantwortung, die sich wegen schwerster Menschenrechtsverbrechen strafbar gemacht haben.



Der Bericht wird heute offiziell vorgestellt.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.