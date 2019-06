Die Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Bewegung "Fridays for Future" werden in diesem Jahr mit dem wichtigsten Preis von Amnesty International ausgezeichnet.

Die schwedische Schülerin und die Initiative von Kindern und Jugendlichen würden Botschafter des Gewissens 2019, teilte die Menschenrechtsorganisation mit. Er könne sich in diesem Jahr keine besseren Preisträger vorstellen, erklärte Amnesty-Generalsekretär Naidoo.



Der Preis, der seit 2002 verliehen wird, ging unter anderen an den südafrikanischen Freiheitskämpfer Nelson Mandela, die pakistanische Bildungsrechtlerin Malala Yousafzai und die Bewegung der Urvölker in Kanada. Es ist die höchste Auszeichnung, die Amnesty zu vergeben hat.