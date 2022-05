Vor allem in Butscha soll es zahlreiche Kriegsverbrechen gegeben haben. (picture alliance / AA)

Darin heißt es, man habe mehr als 40 Fälle von Zivilisten in Borodjanka dokumentiert, die durch Luftangriffe getötet wurden. In 22 weiteren Fällen ist von gesetzeswidrigen Tötungen in und bei Butscha die Rede. Laut Amnesty gibt es Belege dafür, dass die Menschen nicht nur zufällig oder unbeabsichtigt getötet wurden. Es seien vielmehr bewusste Entscheidungen gewesen. Nach ukrainischen Angaben sind im Gebiet Kiew bisher mehr als 1.200 Zivilisten getötet worden, davon etwa ein Drittel allein in Butscha.

Die europäische Justizbehörde Eurojust soll ein erweitertes Mandat für die Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine erhalten. Wenn das Europa-Parlament zustimmt, kann die Behörde Beweismittel für künftige Verfahren aufbewahren, analysieren und an andere Behörden weiterleiten. Konkret geht es etwa um Satellitenaufnahmen, Bild- und Tonaufzeichnungen sowie DNA-Profile und Fingerabdrücke zu möglichen russischen Kriegsverbrechen.

