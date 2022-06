In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation kommen mehr als 50 Überlebende und Zeugen zu Wort. Viele von ihnen befanden sich den Angaben zufolge bei dem Angriff am 16. März in dem Theater oder in der Nähe. Laut Amnesty gab es mindestens zwölf Tote und zahlreiche Verletzte. Die Opferzahl liegt deutlich niedriger als bisherige Schätzungen. Amnesty erklärte dazu, viele Menschen hätten das Theater in den Tagen vor dem Angriff verlassen. Die meisten, die dort geblieben seien, hätten im Keller oder in Gebäudeteilen Zuflucht gesucht, die nicht von der vollen Wucht der Explosion getroffen worden seien. Nach dem Angriff hatte es Befürchtungen gegeben, dass mehrere hundert Zivilisten getötet worden sein könnten.