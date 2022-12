Fußball-Weltmeisterschaft

Arbeitsmigranten in Katar beim Bau eines Fußballstadions. (imago images / MIS / Bernd Feil / M.i.S. via www.imago-images.de)

Der Fußball-Weltverband täusche die Welt, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme , unter anderem von Amnesty International und Human Rights Watch. Die dortige geschäftsführende Direktorin, Tirana Hassan, erklärte, die FIFA kassiere weiterhin Milliarden von Dollar an Einnahmen, weigere sich aber, den Familien der gestorbenen Arbeiter auch nur einen Cent zu zahlen. Ebenso sei es bei den um ihren Lohn betrogenen Beschäftigten.

Seit Mai fordern Menschenrechtler die Einrichtung eines Fonds in Höhe von 440 Millionen Dollar für Wanderarbeiter, die bei den Vorbereitungen auf die laufende Weltmeisterschaft in Katar ausgebeutet und verletzt wurden oder dabei ums Leben kamen. Die FIFA hatte den Organisationen zufolge mehrmals angedeutet, an Möglichkeiten für eine Kompensation zu arbeiten.

