Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International macht europäische Regierungen verantwortlich für die steigende Zahl von Toten im Mittelmeer.

Ein Sprecher der Organisation sagte in London, die Zahl habe aufgrund des europäischen Abschottungskurses zugenommen. Hunderte Menschen ertränken im Mittelmeer, tausende würden in gefährliche Lager nach Libyen zurückgebracht, weil es europäischen Regierungen wichtiger sei, Flüchtlinge und Migranten draußen zu halten als Leben zu retten.



Amnesty International wirft Europa im aktuellen Bericht zur Flüchtlingspolitik vor, die Zahl der in den vergangenen Monaten Ertrunkenen sei gestiegen, obwohl insgesamt weniger Menschen versuchten, das Mittelmeer zu überqueren. Außerdem würden inzwischen doppelt so viele Menschen willkürlich in libyschen Lagern festgehalten wie noch vor einigen Monaten.