Die Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca. (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Luka Dakskobler)

In einer Amnesty-Mitteilung heißt es, diese Pharma-Unternehmen hätten die Helden des Jahres 2021 sein können. Stattdessen hätten sie jenen Menschen den Rücken zugekehrt, die die Impfstoffe am meisten brauchten. Hier sei der Profit vor das Allgemeinwohl gestellt worden.

Laut der Organisation wurden im vergangenen Jahr zehn Milliarden Corona-Impfdosen produziert - also mehr als genug, um das Ziel der Weltgesundheitsorganisation zu erreichen, 40 Prozent der Weltbevölkerung bis Ende 2021 zu impfen. In ärmeren Ländern liegt die Quote der vollständig Geimpften demnach aber nur bei gut vier Prozent. Amnesty ruft die Konzerne auf, Patente und Technologien freizugeben.

