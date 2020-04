Die Zahl der dokumentierten Hinrichtungen ist laut Amnesty International im vergangenen Jahr gesunken.

Wie die Menschenrechtsorganisation mitteilte, war dies der niedrigste Stand seit zehn Jahren. Demnach wurden 2019 mindestens 657 Menschen in 20 Ländern hingerichtet. In einzelnen Staaten aber habe die Zahl der Exekutionen deutlich zugenommen. Dabei handele es sich um Saudi-Arabien, Irak, Südsudan und Jemen. Die weltweit meisten Hinrichtungen vermutete Amnesty erneut in China. Das Land nennt grundsätzlich keine Zahlen über vollzogene Todesurteile. Es gibt lediglich Schätzungen über mehrere tausend jährlich. Nicht öffentlich dokumentiert werden Exekutionen außerdem in Ländern wie Nordkorea und Vietnam.