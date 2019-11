Bei den Protesten im Iran sind nach Informationen von Amnesty International mehr als 100 Menschen in 21 Städten getötet worden. Etwa 1.000 Protestierende sollen festgenommen worden sein, teilte die Menschenrechtsorganisation auf Twitter mit. Geprüftes Videomaterial und Augenzeugenberichte zeigten eine hohe Gewaltbereitschaft der iranischen Sicherheitskräfte.

Auch gezielte Tötungen seien zu beobachten. Die Angaben von Amnesty International stehen im Widerspruch zu offiziellen Mitteilungen, wonach bei den Ausschreitungen bislang neun Menschen ums Leben gekommen sind.



Das UNO-Kommissariat für Menschenrechte forderte die iranische Regierung auf, mit der Bevölkerung in einen Dialog zu treten. Die landesweiten Proteste seien ein Zeichen für tiefsitzende Missstände, die nicht einfach beiseite geschoben werden könnten, sagte ein UNO-Sprecher in Genf. Seit vergangener Woche gibt es im Iran wieder verstärkt Proteste, die von einer Benzinpreiserhöhung ausgelöst wurden. Um die Koordination der Protestteilnehmer zu erschweren und zu verhindern, dass Bilder der Kundgebungen an die Öffentlichkeit gelangen, schränkte die Regierung die Nutzung des Internets weitgehend ein.