Amnesty International wirft der deutschen Polizei vor, keine ausreichenden Konsequenzen aus der Mordserie des rechtsextremen NSU gezogen zu haben.

Zehn Jahre nach dem Enttarnen der Terrorzelle bestehe weiter viel Handlungsbedarf, teilte die Menschenrechtsorganisation in Berlin mit. Die nächste Bundesregierung müsse sich für eine Polizei einsetzen, die alle Menschen in Deutschland schütze. Der FDP-Innenpolitiker Strasser betonte, die reale Bedrohung durch rechten Terror sei noch immer hoch. Das zeigten die Anschläge von Halle und Hanau. Die Lehren aus diesen Taten seien nur in Teilen gezogen worden. Die Linken-Vorsitzende Wissler sagte, Medien und Zivilgesellschaft hätten mehr zur Aufklärung der NSU-Mordserie beigetragen als Sicherheitsbehörden und Geheimdienste.



Bundesinnenminister Seehofer erklärte, die Regierung habe alles in ihrer Macht Stehende getan, damit sich so etwas nicht wiederhole. Der NSU-Komplex sei in Bund und Ländern aufgearbeitet worden.



Die rechte Terrorzelle hatte über Jahre zehn Morde, zwei Bombenanschläge und mehrere Überfälle verübt. Die meisten Opfer hatten einen Migrationshintergrund. Der Zusammenhang zwischen den Taten wurde erst bekannt, als die Terrorzelle am 4. November 2011 enttarnt wurde.

