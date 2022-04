Russland

Amnesty will Arbeit trotz Schließung seines Büros fortsetzen

Amnesty International will trotz der Schließung seines Büros in Moskau weiter Menschenrechtsverletzungen in Russland dokumentieren. Die Organisation wertete die Maßnahme als Strafe dafür, dass man "die Wahrheit gesagt" habe. Auch deutsche Organisationen müssen ihre Arbeit in Russland einstellen.

09.04.2022