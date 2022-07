Amnesty International prangert den Einsatz von Antipersonenminen in Myanmar an. (dpa / Sebastian Kahnert)

In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt es, die Streitkräfte hätten in mindestens 20 Dörfern im Bundesstaat Kayah massenhaft Antipersonenminen platziert. Es habe Tote und Verletzte gegeben. In Kayah an der Grenze zu Thailand regt sich weiter Widerstand gegen das Militär, das sich im Februar 2021 an die Macht in Myanmar geputscht hat.

Für den Bericht befragte Amnesty nach eigenen Angaben von Ende Juni bis Anfang Juli mehr als 40 Personen in mehreren Regionen des Bundesstaates.

Das sogenannte Ottawa-Abkommen von 1997 untersagt Produktion, Einsatz, Weitergabe und Lagerung von Antipersonenminen. Mehr als 160 Staaten haben den Vertrag unterzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.