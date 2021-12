Eine Flagge mit dem Taliban-Logo. (imago images / Adrien Vautier / Le Pictorium)

In der Endphase des Konflikts hätten die Islamisten eine Reihe von Kriegsverbrechen verübt, heißt es in einem heute veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation. Angehörige ethnischer und religiöser Minderheiten, ehemalige Regierungskräfte und Sympathisanten der Regierung seien gefoltert und außergerichtlich getötet worden. Das gesamte Ausmaß sei schwer zu beziffern, da die Taliban den Zugang für Medien und Menschenrechtsorganisationen eingeschränkt und in vielen ländlichen Gebieten Mobilfunk und Internetzugang unterbrochen hätten. Auch bei US-Luftangriffen sowie dem Beschuss mit Mörsergranaten durch die afghanische Armee seien viele Afghaninnen und Afghanen gestorben, führt Amnesty International aus.

In Folge des Abzugs der internationalen Truppen in diesem Jahr hatten die Taliban das Land innerhalb kürzester Zeit zurückerobert.

