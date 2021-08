Der mutmaßliche Amokfahrer von Trier will sich vor Gericht nicht zu den Vorwürfen äußern.

Das kündigte der Angeklagte zum Beginn des Prozesses am Landgericht Trier an. Dem 51-jährigen wird vorgeworfen, Anfang Dezember mit einem Geländewagen im Zickzackkurs durch die Trierer Innenstadt gefahren sein, mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu töten. Fünf Personen kamen ums Leben, 18 wurden teils schwer verletzt. Die Anklage lautet auf Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung.



In dem Prozess geht es auch darum, in welchem Maße der Angeklagte schuldfähig ist. Nach Ansicht eines Gutachters leidet er unter einer Psychose und war zudem am Tattag betrunken.

