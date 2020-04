In Kanada steigt die Zahl der bei einem Amoklauf Getöteten.

Wie Premierminister Trudeau mitteilte, befinden sich unter den mindestens 18 Toten auch der 51-jährige Tatverdächtige sowie eine Polizistin. Die Zahl der Opfer könne zudem noch weiter steigen, da noch nicht alle Tatorte abschließend untersucht worden seien, erklärte Trudeau weiter. Auch lägen nach wie vor noch keine Erkenntnisse über mögliche Motive des Mannes vor.



Den Ermittlern zufolge tötete der mutmaßliche Täter die Personen innerhalb von zwölf Stunden an mehren Orten in der kanadischen Provinz Nova Scotia. Demnach war er in einem als Polizeiwagen getarnten Auto unterwegs. Außerdem soll er mehrere Brände in Wohnhäusern gelegt haben.