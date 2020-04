Amoklauf in Kanada

Nach dem Amoklauf in der kanadischen Provinz Nova Scotia ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen.

Der kanadische Premierminister Trudeau sprach von inzwischen 18 Toten, unter ihnen der 51-jährige mutmaßliche Täter und eine Polizistin. Die Zahl könnte nach seinen Angaben weiter steigen, da nicht alle Tatorte abschließend untersucht wurden. Erkenntnisse über mögliche Motive des Mannes gibt es bislang keine. Ein terroristischer Hintergrund wurde ausgeschlossen.



Den Ermittlern zufolge tötete der Täter die Personen innerhalb von zwölf Stunden an mehren Orten. Außerdem soll er mehrere Brände in Wohnhäusern gelegt haben. Den Angaben zufolge war er als Polizist verkleidet und mit einem Fahrzeug unterwegs, das einem Polizeiauto ähnlich sah. Es ist der schwerste Schusswaffenangriff in dem Land seit mehr als 30 Jahren. Trudeau sprach von einer nationalen Tragödie. Unter anderem Bundeskanzlerin Merkel kondolierte dem Land.