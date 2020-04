Nach dem Amoklauf in der kanadischen Provinz Nova Scotia ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen.

Die Polizei geht inzwischen von 23 Toten aus. Sie erklärte in Ottawa, in den Ruinen der vom Täter in Brand gesteckten Häuser seien weitere Leichen entdeckt worden.



Ein 51-Jähriger hatte am Sonntag als Polizist verkleidet innerhalb von zwölf Stunden an mehren Orten das Feuer auf die Menschen eröffnet und Häuser angezündet. Er wurde später von der Polizei erschossen. Über seine Motive ist noch nichts bekannt, ein Terrorbezug wird ausgeschlossen. Es war der verheerendste Schusswaffenangriff in der Geschichte Kanadas. Premierminister Trudeau sprach von einer nationalen Tragödie.