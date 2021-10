SPD, Grüne und FDP haben nun auch auf der Arbeitsebene mit den Koalitionsverhandlungen begonnen. In insgesamt 22 Arbeitsgruppen sollen bis zum 10. November Positionen erarbeitet werden. Für Ende November ist die Fertigstellung des Koalitionsvertrags geplant. In der zweiten Dezemberwoche soll dann der neue Bundeskanzler gewählt und die neue Regierung gebildet werden.

Bisher haben die drei Parteien ihren Kurs in Sondierungsgesprächen nur grob abgesteckt. Zwei Eckpunkte dabei sind einmal der Ausbau der erneuerbaren Energien und einmal die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde. Nun wollen die möglichen Regierungspartner ihre Vorhaben konkreter aushandeln. "Die kommenden Tage werden sehr intensiv", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.



Im Sondierungspapier deutet sich bereits eine wegweisende Entscheidung an: das Aus für den Verbrennungsmotor aus fossilen Antrieben. Dabei wird auf EU-Pläne verwiesen, dass alle Neuwagen ab 2035 emissionsfrei sein sollen. In Deutschland könnte das Aus für den fossilen Verbrenner sogar früher kommen. Die Arbeitsgruppe Mobilität muss sich zugleich mit Fragen wie dem Schienenausbau befassen.



Ein Trio aus jeweils einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten jeder Partei leitet die jeweiligen Arbeitsgruppen, die sich aus vier beziehungsweise sechs Mitgliedern pro Partei zusammensetzen. Thematisch sind die Gruppen in sieben Blöcke unterteilt: Moderner Staat und Digitalisierung, Klimaschutz, Arbeitswelt, Familie und Kinder, Freiheit und Sicherheit, Äußeres und Verteidigung, Staatsfinanzen. Die Arbeitszeit ist klar geregelt: Die Arbeitsgruppen tagen nur unter der Woche zwischen elf und 17 Uhr. Nachtsitzungen soll es nicht geben. Hier eine Liste aller benannten Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Koalitionsverhandlungen.

Streit über Finanzpolitik hat schon begonnen

Zentrales Konfliktthema dürfte die Finanzpolitik werden. Hier gehen die politischen Ideen der drei Parteien weit auseinander. Das sorgte bereits heute früh für Ärger: FDP-Generalsekretär Volker Wissing warnte vor einem Rückfall "in den Wahlkampfmodus" und zeigte sich verärgert über Äußerungen von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Grünen-Chef Robert Habeck. "Ich bin zunächst einmal überrascht, dass die Steuererhöhungen, die SPD und Grüne im Wahlkampf gefordert haben, ständig für etwas Anderes verwendet werden sollten. Erst für Klimaschutz, jetzt für Entlastungen", sagte Wissing.



Der Politiker reagierte damit auf Äußerungen von Scholz und Habeck in der ARD-Sendung "Anne Will". Darin hatten die beiden betonte, ohne die von der FDP verhinderten Steuererhöhungen fehle der Spielraum für die Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen. Wissing hält eine Entlastung dieser Einkommensgruppen immer noch für möglich, zugleich verteidigte der FDP-Politiker jedoch den Kurs seiner Partei gegen Steuererhöhungen, indem er erklärte, dass Steuererhöhungen "der Investitionskiller schlechthin" seien.



Außerdem soll es keine neuen "Substanzsteuern" wie der Vermögensteuer geben. Auch darüber zeigen sich Grünen und SPD unzufrieden, weil zunächst offen bleibt, wie die Investitionen für Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung finanziert werden sollen.

Bürgergeld statt Harz IV

Hartz IV soll durch ein Bürgergeld ersetzt und mehr Möglichkeiten des Zuverdiensts geschaffen werden. Gesprächsbedarf gibt es aber noch bei der Berechnung der Regelsätze und der Abschaffung von Sanktionen.

Renten

Das Sondierungspapier sieht vor, das Renten-Niveau beim Stand von 48 Prozent der Bruttolöhne zu halten. Rentenkürzungen sind somit ausgeschlossen. Auch eine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters soll es nicht geben. Um die Rente langfristig abzusichern, soll es eine "teilweise Kapitaldeckung" geben. Der vorgesehene Kapitalstock von zehn Milliarden Euro soll über den Bundeshaushalt durch einen Kredit finanziert werden. Das sieht die FDP kritisch.

Wohnen

Einen Mietendeckel wird es wohl nicht geben. Das könnte vor allen den Grünen in Ballungsräumen wie Berlin ein Dorn im Auge sein. Bereits geltende Mietschutzregeln sollen hingegen verlängert werden. Um die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen, wird ein "Bündnis bezahlbarer Wohnraum" angestrebt. Dafür ist der Bau von jährlich 400.000 neuen Wohnungen geplant, darunter 100.000 Sozialwohnungen.

Finanzen in Europa

In dem Sondierungspapier heißt es, dass "der Stabilitäts- und Wachstumspakt seine Flexibilität erwiesen hat". Dies gilt bei SPD und FDP als Chiffre dafür, dass man den Forderungen der Grünen nicht folgt, dass die europäischen Schuldenregeln gelockert werden müssten, wie dies auch Frankreich oder Italien wollen. Konkrete Aussagen etwa gegen Eurobonds oder die Vergemeinschaftung der Schulden gibt es also noch nicht. Dies dürfte in den Koalitionsverhandlungen erneut Thema werden: Denn die FDP bestand im Wahlkampf auf die Absage an eine Vergemeinschaftung der Schulden in der EU oder der Eurozone. SPD-Kanzlerkandidat Scholz hatte dagegen in seiner bisherigen Funktion als Finanzminister die erstmalige Schuldenaufnahme der Europäischen Kommission als Einstieg in eine neue EU-Finanzarchitektur bezeichnet.

Umgang mit Russland

Bisher wenig lieferte das Sondierungspapier der SPD, Grünen und FDP zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Die zuständige Arbeitsgruppe muss herausarbeiten, ob ein härterer Kurs gegenüber China und Russland eingeschlagen werden soll, um Menschenrechtsverletzungen entgegenzuwirken. Vor allem ist der Umgang mit der Gas-Pipeline Nord Stream 2 zwischen Deutschland und Russland umstritten. Die Grünen sind gegen das Projekt, die FDP ist zumindest skeptisch und die SPD will sich raushalten. Zur Verhandlung steht auch der Umgang mit dem Nato-Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben und die Entscheidung über die Anschaffung bewaffneter Drohnen. Außerdem haben sich Koalitionäre in spe vorgenommen, die weitere Beteiligung an der nuklearen Abschreckung des Bündnisses zu überprüfen.

Keine Vergrößerung der Bundeswehr

Einigung scheint es aber darin zu geben, die Vergrößerung der Bundeswehr zu stoppen. Das steht im Kontrast zu den Plänen der scheidenden Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Demnach würde die Bundeswehr von heute etwa 183.000 in den nächsten zehn Jahren auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten wachsen.



Zwischenstände der Verhandlungen sollen zunächst nicht nach außen dringen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.