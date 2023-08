Einigung im Kanzleramt

Endlich einig: Finanzminister Lindner und Familienministerin Paus. (imago images / photothek / Florian Gaertner)

Bei mehrstündigen Verhandlungen im Kanzleramt vereinbarten Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner mit Bundeskanzler Scholz entsprechende Eckpunkte. Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 wesentliche familienpolitische Leistungen bündeln und leichter zugänglich machen. Details sollen im Laufe des Tages vorgestellt werden.

Strittig war bis zuletzt die Höhe der benötigten Mittel. Lindner hatte am Sonntag im ZDF-Sommerinterview nochmals betont, dass er keinen höheren Sozialtransfer wolle. Der Schlüssel gegen Kinderarmut sei Bildung, Integration und Sprachförderung, sagte er. In dem Konflikt mit dem Finanzminister hatte Paus zuletzt dessen Gesetzentwurf für das Wachstumschancengesetz im Bundeskabinett blockiert. Nach der jetzigen Einigung wird erwartet, dass das Kabinett sich bei seiner Klausurtagung auf Schloss Meseberg am Dienstag auch in diesem Punkt einigen wird.

