Beschlussantrag

In einem Entwurf für einen gemeinsamen Antrag, der auch dem Deutschlandfunk vorliegt, sprechen sich SPD, Grüne und FDP dafür aus, "die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtauschs zu erweitern, ohne die Fähigkeit Deutschlands zur Bündnisverteidigung zu gefährden". Außerdem verlangen sie die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland, um ihnen die Bedienung gelieferter Waffen beizubringen. Ausrüstungslücken bei der Bundeswehr, die durch die Abgabe an die Ukraine entstanden sind, sollten "schnellstmöglich geschlossen werden", fordern die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP.

Zuvor hatte bereits der Fraktionschef der CDU/CSU im Bundestag, Merz, angekündigt, in dieser Woche einen Antrag vorzulegen. Aufgelistet werden hier etwa Kampfpanzer, Artilleriesysteme und Flugabwehrraketen.

Nach übereinstimmenden Medienberichten will die Bundesregierung jetzt eine Lieferung von Panzern aus Beständen der Industrie an die Ukraine erlauben. Danach soll der Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann technisch aufgearbeitete "Gepard"-Flugabwehrpanzer aus früheren Beständen der Bundeswehr verkaufen dürfen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.