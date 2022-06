Freihandelsabkommen CETA (dpa-Zentralbild)

Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP verständigte sich nach Angaben der drei Fraktionen in Berlin darauf, das zugrundeliegende Gesetz noch vor der Sommerpause ins Kabinett sowie zur ersten Lesung in den Bundestag einzubringen. Zugleich wollen sie verhindern, dass die in dem Vertrag vorgesehenen Schiedsgerichte zum Schutz von Investoren Umweltauflagen aushebeln können. Dazu sollen Gespräche auf Ebene der EU und mit der kanadischen Regierung stattfinden, um dem CETA-Vertrag eine sogenannte Interpretationserklärung beizufügen. Dies soll sicherstellen, dass das Abkommen durch Nachverhandlungen nicht neu aufgeschnürt werden muss und der Prozess der Ratifizierung ins Stocken gerät.

Das vor allem bei SPD und Grünen lange umstrittene Abkommen ist in großen Teilen im September 2017 vorläufig in Kraft getreten. Ratifiziert haben es bislang 15 EU-Staaten, in zwölf weiteren steht dies noch aus.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.