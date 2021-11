Vertreter von SPD und FDP erwarten, dass die Regierungsbildung mit den Grünen wie geplant Anfang Dezember abgeschlossen wird.

SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte dem Bayerischen Rundfunk, er sei sehr optimistisch, dass der Koalitionsvertrag von seiner Partei am 4. Dezember abgesegnet werde. Es brauche jetzt schnell eine handlungsfähige Regierung. Zuvor hatte auch der FDP-Vorsitzende Lindner deutlich gemacht, dass er am vereinbarten Zeitplan zur Bildung einer Ampel-Koalition festhält. Er sagte der Zeitung "Die Welt", seine Partei könne ihren Beitrag leisten, damit alle strittigen Punkte rechtzeitig geklärt werden.



Die Grünen hatten vor Kurzem Differenzen in den Gesprächen über eine Regierungsbildung bei der Klimapolitik eingeräumt und eine Verlängerung der Verhandlungen nicht ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.