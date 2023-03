Kabinettsklausur

Das Bundeskabinett ist zu einer zweitägigen Klausurtagung auf Schloss Meseberg zusammengekommen. (AFP / TOBIAS SCHWARZ)

Daneben dürften aber auch die wichtigsten Streitfragen angesprochen werden. Dazu zählen das geplante Aus des Verbrennermotors, ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen und die Kindergrundsicherung. Die FDP will den Plänen für alle drei Vorhaben in der jetzigen Form nicht zustimmen. Entscheidungen werden in Meseberg nicht erwartet, sondern eher von einem Koalitionsausschuss Ende März.

Bundeskanzler Scholz sagte, seine Regierung habe viel vor, um Deutschland in die Zukunft zu führen. Es sei völlig normal, dass über die Schritte, die dazugehören, sehr intensiv diskutiert werde. Bundesfinanzminister Lindner meinte im ZDF, man solle sich um das Koalitionsklima keine Sorgen machen. Er sei zuversichtlich, gute Lösungen zu finden, sagte der FDP-Chef.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.