Laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing hatten die Mitglieder der Ampel-Koalition bisher kaum Zeit, um sich kennenzulernen. (Archivbild) (dpa/Kay Nietfeld)

Wie der FDP-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte, setze ein Bündnis mit solch unterschiedlichen Koalitionspartnern voraus, dass man viel miteinander spreche. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die daraus resultierende Agenda sei die Zeit dafür knapp bemessen, so Wissing weiter. Er verwies auf seine Zeit als Landesminister in Rheinland-Pfalz. Hier habe es ungewöhnlich lange Kabinettsklausuren gegeben, um sich näher kennenzulernen und in Ruhe zu sprechen. Wenn gegenseitige Wertschätzung da sei, finde man leichter gemeinsame Wege.

