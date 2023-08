Kabinettsklausur Meseberg

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). (Bernd von Jutrczenka / dpa)

Laut Bundesjustizminister Buschmann bringen die vom Kabinett vereinbarten Eckpunkte eine Entlastung von 2,3 Milliarden Euro jährlich. Das sei nur ein erster Schritt, betonte der FDP-Politiker. Neben Entlastungen von Unternehmen und Hotels etwa bei Aufbewahrungspflichten und Meldescheinen sind zum Beispiel Änderungen im Passgesetz geplant . Sie sollen es ermöglichen, an Flughäfen Check-in, Gepäckaufgabe sowie Zugangskontrollen zum Sicherheitsbereich und vor dem Boarding zügiger abzuwickeln. Zudem müssten in mehreren Rechtsbereichen bestimmte Schritte nicht mehr in schriftlicher Form erfolgen - unter anderen im Vereinsrecht oder bei der Anmietung von Gewerberäumen. Vieles soll durch Digitalisierung ersetzt werden. Einige Informationspflichten etwa bei Lebensmitteln könnten entfallen.

Das Kabinett will außerdem in den nächsten zwei Jahren die technischen und rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Verwaltung schaffen.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.