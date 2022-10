Die Bundesregierung hat sich noch nicht auf ein Gesetz für die geplante Cannabis-Legalisierung verständigt (Archivbild). (picture alliance / Zumapress / Eyepix Group / Amaresh V. Narro)

Es gebe noch kein in der Koalition abgestimmtes Eckpunktepapier, sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin. Ihren Angaben zufolge sind derzeit mehrere Ressorts damit beschäftigt, die im Koalitionsvertrag enthaltene Regelung umzusetzen. Dort heißt es, dass die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften eingeführt werden solle.

Das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" hatte berichtet , ein Entwurf von Bundesgesundheitsminister Lauterbach sehe unter anderem vor, den Kauf und den Besitz von bis zu 20 Gramm Cannabis für über 18-Jährige zu erlauben.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.