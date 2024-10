Nächste Woche wird es zwei Wirtschaftsgipfel zum Thema Standort Deutschland geben (Archivbild). (picture alliance / dpa-Zentralbild / Soeren Stache)

Wie eine Regierungssprecherin in Berlin miteilte, will Bundeskanzler Scholz am Dienstag mit Vertretern von Industrie und Gewerkschaften über Maßnahmen beraten, um den Standort Deutschland zu stärken und zu modernisieren. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist nach eigener Aussage nicht eingeladen.

Am Dienstag hat auch die FDP-Bundestagsfraktion ein Treffen organisiert. Dazu sind Vertreter des Mittelstands geladen, die an dem anderen Treffen im Kanzleramt nicht teilnehmen. Zu dieser Veranstaltung werde auch Bundesfinanzminister Lindner erwartet, hieß es in FDP-Fraktionskreisen.

