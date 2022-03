Ampel-Koalition ringt weiter um Entlastung angesichts hoher Energiepreise. (KWON JUNHO / unsplash.com)

Regierungssprecher Hebestreit teilte in Berlin mit, es werde zeitnah eine Entscheidung geben. Am Abend wollen sich die Fachpolitiker von SPD, Grünen und FDP treffen. FDP-Vize Vogel betonte, noch sei kein Modell vom Tisch - auch nicht der Tankrabatt. Für seine Partei sei "entscheidend", dass man eine Entlastung für die breite Mitte bekomme. Dazu zählten für die FDP insbesondere auch Menschen, die aufs Auto angewiesen seien. Grünen-Chef Nouripour sagte, der Preisanstieg sei nicht nur an den Zapfsäulen zu sehen, sondern auch bei den Heizkosten, den Strompreisen und an den Supermarktkassen. All das brauche eine Antwort, die sozial gerecht und marktwirtschaftlich sinnvoll sei. Bundesarbeitsminister Heil von der SPD hatte zuletzt ein sogenanntes Mobilitätsgeld vorgeschlagen - nach Einkommen gestaffelte Zahlungen.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.