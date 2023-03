Kabinettsklausur

Das Bundeskabinett ist zu einer zweitägigen Klausurtagung auf Schloss Meseberg zusammengekommen. (AFP / TOBIAS SCHWARZ)

Bundesfinanzminister Lindner zeigte sich am Abend im ZDF zuversichtlich, dass SPD, Grüne und FDP Lösungen finden. Dabei geht es etwa um das von den Grünen forcierte Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen und um das Aus für Verbrennerautos in der EU. Lindner sagte, die FDP sei für Klimaschutz. Dieser müsse aber sozial und wirtschaftlich verantwortbar und technologieoffen umgesetzt werden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die als Gast in Meseberg war, sagte, Deutschland und die EU seien beim Thema Verbrenner-Aus in einem "konstruktiven Dialog".

Bundeskanzler Scholz sagte nach dem ersten Tag des Treffens, seine Regierung habe viel vor, um Deutschland in die Zukunft zu führen. Es sei völlig normal, dass über die Schritte, die dazugehören, sehr intensiv diskutiert werde. Er nannte als weitere Themen der Kabinetts-Beratungen den klimafreundlichen Umbau der Industrie, den Ausbau der Windenergie und den Umgang mit künstlicher Intelligenz.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.