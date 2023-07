Bundestag

Ampel-Koalition verzichtet nach Karlsruhe-Entscheidung auf Sondersitzung zum Heizungsgesetz

SPD, Grüne und FDP wollen das sogenannte Heizungsgesetz erst Anfang September in einer regulären Sitzungswoche des Bundestages verabschieden. Das beschlossen die Fraktionsspitzen der Ampel-Parteien am frühen Nachmittag in Berlin. Damit verzichten die Koalitionspartner auf die Einberufung einer Sondersitzung in der Sommerpause.

