Aus dem Fonds sollen etwa Maßnahmen zur Energieeffizienz gefördert werden. (imago / Jochen Tack)

In verbindlichen Erläuterungen wollen SPD, Grüne und FDP im zweiten Nachtragsetat für 2021 nun festhalten, wofür die Mittel konkret verwendet werden sollen - etwa für mehr Energieeffizienz in Gebäuden und zur Förderung einer klimaneutralen Industrie. Das geht aus Anträgen für die heutige Sitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen.

Die Koalition überträgt mit dem Nachtragsetat 60 Milliarden Euro aus nicht genutzten Kreditermächtigungen des Jahres 2021 auf die kommenden Jahre. Am Montag hatten einige Experten in einer Anhörung nochmals Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit angemeldet. Auch der Bundesrechungshof sieht dies kritisch. Die Unions-Fraktion will beim Bundesverfassungsgericht Klage einreichen, sobald der Nachtragsetat verabschiedet ist.

