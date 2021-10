SPD, Grüne und FDP wollen in 22 Arbeitsgruppen über die Bildung der geplanten Ampel-Koalition verhandeln.

Eine erste Gruppe unter dem Titel "Staat und Demokratie" soll sich unter anderem mit den Themen Planungsbeschleunigung, Wahlrecht und Partizipation befassen. Weitere Gruppen erörtern unter anderem die Bereiche Umwelt- und Naturschutz, Wissenschaft und Forschung sowie Digitalisierung. Dies erfuhren die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters aus Parteikreisen. Dem Vernehmen nach soll es am Donnerstag ein erstes Auftakttreffen geben. Die eigentlichen Koalitionsverhandlungen könnten dann in den Tagen darauf starten.



