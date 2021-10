Knapp einen Monat nach der Bundestagswahl nehmen SPD, Grüne und FDP heute ihre Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung auf.

Auf dem Berliner Messegelände kommen zum Auftakt die jeweils sechs Chef-Verhandler mit den Leitern der geplanten Arbeitsgruppen zusammen. In insgesamt 22 Runden sollen die Fachpolitiker in den kommenden Wochen die Details eines Koalitionsvertrags ausgehandelt werden. Dazu bestimmen die drei Parteien jeweils 96 Vertreter, die sich dann auf die Arbeitsgruppen aufteilen werden. Sozialdemokraten, Grüne und Freie Demokraten haben sich zum Ziel gesetzt, noch vor Weihnachten eine gemeinsame Regierung zu bilden. Es wäre die erste sogenannte Ampel-Koalition auf Bundesebene.



Vorab hatten die Parteien in Sondierungen erste Konflikte aus dem Weg geräumt und die Zwischen-Ergebnisse in einem Papier festgehalten. Dennoch blieben viele Fragen offen wie etwa die Finanzierung zahlreicher angekündigter Projekte.

