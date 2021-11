Robert Habeck, Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Christian Lindner sollen den Koalitionsvertrag am Nachmittag vorstellen. (AFP / Christof Stache)

Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll im Koalitionsvertrag ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien festgeschrieben sein. Demnach sollen bis zum Jahr 2030 Wind und Sonne 80 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland decken. Wenig später sollen keine Fahrzeuge mit Verbrenner mehr neu zugelassen werden. Der Kohleausstieg ist den Angaben zufolge ebenfalls für 2030 vorgesehen - das wäre acht Jahre früher als bisher geplant. Keine Informationen über eine Einigung gibt es bei den Thema Haushalt und Finanzen sowie bei der Ressortverteilung.

Die Koalitionsverhandlungen hatten am 21. Oktober begonnen. Geführt wurden sie von je sechs hochrangigen Vertretern jeder Partei sowie in 22 Arbeitsgruppen. Ein Koalitionsvertrag muss bei SPD und FDP jeweils durch Parteitage und bei den Grünen in einer Mitgliederbefragung gebilligt werden. Geplant ist, dass der bisherige Finanzminister Scholz in der Woche ab dem 6. Dezember im Bundestag zum Kanzler gewählt wird.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.