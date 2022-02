RKI-Präsident Wieler erhält Gegenwind aus der FDP. (dpa/Michael Sohn)

Der designierte FDP-Generalsekretär Djir-Sarai hat RKI-Chef Wieler wegen der jüngsten Änderungen beim Genesenen-Status von Corona-Infizierten kritisiert. Das Robert Koch-Institut habe quasi nebenbei mit einem Federstrich und ohne jegliche Ankündigung die Verkürzung der Genesenenfrist festgelegt, sagte Djir-Sarai dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Er bezeichnete dies als eine neuerliche Verfehlung des RKI.

Dagegen schrieb Bundestags-Vizepräsidentin Göring-Eckardt von den Grünen per Twitter, Wieler habe in der Pandemie unfassbar viel geleistet. Seine Expertise, die Fachlichkeit und die Standhaftigkeit bei Angriffen von Wissenschaftsfeinden verdienten Respekt. Bundeskanzler Scholz stellte sich in dem Streit ebenfalls hinter den Virologen.

Mitte Januar hatte das Robert Koch-Institut entschieden, dass Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung nur noch für drei Monate als genesen gelten - zuvor waren es sechs Monate. Die Verkürzung ist vor allem deshalb brisant, weil für viele Erledigungen und Veranstaltungen ein Status als geimpft oder genesen Voraussetzung ist.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 06.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.